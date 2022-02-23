الصحة العالمية:سلالة BA.2 من أوميكرون مثيرة للقلق وقادرة على الانتشار

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إنه كجزء من عملها الجاري لتتبع المتغيرات، اجتمعت المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتطور فيروس كورونا " TAG-VE "، مؤخرا لمناقشة أحدث الأدلة على متغير أوميكرون Omicron المثير للقلق، بما في ذلك السلالات الفرعية BA.1 و BA.2.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إنه استنادًا إلى البيانات المتاحة حول الانتقال، والخطورة، وإعادة العدوى، والتشخيص، والعلاجات، وتأثيرات اللقاحات، أكدت المجموعة أن السلالة الفرعية BA.2 يجب أن تستمر في اعتبارها متغيرًا مثيرًا للقلق، وأنه يجب أن تظل مصنفة على أنها ضمن سلالات اوميكرون Omicron.

أكدت المجموعة، إنه يجب الاستمرار في مراقبة سلالة BA.2 باعتبارها سلالة فرعية متميزة من أوميكرون Omicron من قبل سلطات الصحة العامة.

وأضافت المنظمة، إن متغير أوميكرون Omicron المثير للقلق حاليًا هو المتغير السائد المنتشر عالميًا، وهو يمثل جميع التسلسلات التي تم الإبلاغ عنها تقريبًا، موضحة أن أوميكرون Omicron يتكون من عدة سلالات فرعية، كل منها يخضع لمراقبة منظمة الصحة العالمية والشركاء، وأكثرها شيوعًا هى BA.1 و BA.1.1 و BA.2، مشيرة إلى إنه على المستوى العالمي، ازدادت نسبة التسلسلات المبلغ عنها المعينة BA.2 مقارنةً بـ BA.1 في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك فقد ورد أن التداول العالمي لجميع المتغيرات آخذ في الانخفاض.

وقالت المنظمة ، تختلف سلالة BA.2 عن BA.1 في تسلسلها الجيني، بما في ذلك بعض الاختلافات في الأحماض الأمينية في بروتين سبايك والبروتينات الأخرى، أظهرت الدراسات أن BA.2 لديها ميزة الانتشار السريع على BA.1، الدراسات جارية لفهم أسباب ميزة هذا الانتشار السريع، لكن البيانات الأولية تشير إلى أن BA.2 يبدو بطبيعته أكثر قابلية للانتقال من BA.1، والذي لا يزال حاليًا أكثر سلالات اوميكرون Omicron الفرعية شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها، مضيفة، يبدو أن هذا الاختلاف في القابلية للانتقال أصغر بكثير، على سبيل المثال، من الفرق بين BA.1 ومتحور دلتا Delta، علاوة على ذلك، على الرغم من زيادة تسلسلات BA.2 بالنسبة إلى سلالات Omicron الفرعية الأخرى (BA.1 و BA.1.1)، فهناك انخفاض تم الإبلاغ عنه في إجمالي الحالات على مستوى العالم.

وأوضحت المنظمة، تقوم الدراسات بتقييم مخاطر الإصابة مرة أخرى بسبب سلالة BA.2 مقارنة بـ BA.1، لقد ثبت إنه يمكن إعادة العدوى بـ BA.2 بعد الإصابة بـ BA.1، ومع ذلك تشير البيانات الأولية من دراسات إعادة الإصابة على مستوى السكان إلى أن الإصابة بـ BA.1 توفر حماية قوية ضد الإصابة مرة أخرى بـ BA.2 ، على الأقل للفترة المحدودة التي توافرت فيها البيانات..

أثناء الوصول إلى التحديد أعلاه، نظرت المجموعة الاستشارية TAG-VE أيضًا في البيانات المختبرية الأولية من اليابان التي تم إنشاؤها باستخدام نماذج حيوانية دون أي مناعة ضد كورونا، والتي أبرزت أن BA.2 قد تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بـ BA.1، لقد أخذوا في الاعتبار أيضًا بيانات العالم الواقعي حول الخطورة السريرية من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدنمارك، حيث تكون المناعة من التطعيم أو العدوى الطبيعية عالية، في هذه البيانات، لم يكن هناك اختلاف في الشدة بين BA.2 و BA.1.

ستواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة نسب BA.2 عن كثب كجزء من متحور اوميكرون Omicron وتطلب من البلدان الاستمرار في توخي اليقظة ورصد التسلسلات والإبلاغ عنها، فضلاً عن إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة سلالات أوميكرون Omicron الفرعية المختلفة، كما تجتمع المجموعة الاستشارية TAG-VE بانتظام وتواصل مناقشة البيانات المتاحة حول قابلية الانتقال وشدة المتغيرات، وتأثيرها على التشخيص والعلاجات واللقاحات.