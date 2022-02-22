خبيرة بالصحة العالمية: متحور أوميكرون نشأ بشكل طبيعى ولم يتم تصنيعه

كتبت أمل علام

نفت ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، في مقابلة مع وكالة تاس، الافتراضات القائلة بأن متحور اوميكرون لفيروس كورونا من الممكن أن يكون مصطنعا للتغلب على الوباء، موضحة أن هذا الافتراض غير مبني على أسس علمية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وتعليقًا على تكهنات الخبراء بإمكانية إنشاء سلالة اوميكرون Omicron خصيصًا للتغلب على الوباء، أوضحت أنه في السابق "كان هناك الكثير من التكهنات حتى حول أصول فيروس كورونا نفسه".

شددت فوجنوفيتش على أن: "هناك الكثير من الأبحاث العلمية الجارية، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن أي شخص فعل أي شيء بشكل مصطنع، هذا هو بالضبط ما يفعله العلم الآن لإنشاء لقاح من شأنه أن يقي من الفيروس، ولكن إنشاء فيروس يتحرك ويتحرك بهذه السرعة لا يوجد عالم يفكر في ذلك بجدية، إنه ليس أكثر من مجرد خرافات، والتي تنشأ دائمًا عندما يحدث شيء معقد في العالم، لكن لا يوجد دليل علمي على ذلك ".

وأشارت فوجنوفيتش، إلى أنه في أكتوبر الماضي، أنشأت منظمة الصحة العالمية مجموعة استراتيجية (المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض الجديدة - SAGO) من الخبراء من جميع أنحاء العالم للنظر في أصل وتطور فيروس كورونا نفسه، مضيفة، أن "هذه المجموعة الاستراتيجية عقدت سبعة اجتماعات حتى الآن، وتقوم بمناقشة كل الاحتمالات."