3 أطعمة تتسبب فى انخفاض مستويات السيروتونين وتعكر مزاجك

كتبت - ميرفت رشاد

السيروتونين هو ناقل عصبي كيميائي مهم يساعد على تنظيم العديد من الوظائف في الدماغ والجسم، بما في ذلك الحالة المزاجية والنوم وصحة العظام وتجلط الدم وتكوين الذاكرة، وتساعدنا مستويات السيروتونين المتوازنة في تنظيم عواطفنا واستقرار مزاجنا، وهناك بعض الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تعزز السيروتونين في الجسم وكذلك الأطعمة التي تستنفدها، وفقا لما نشره موقع "wellandgood".

الأطعمة الثلاثة الرئيسية التي تستنفد السيروتونين، وفقًا لما ذكرته الدكتورة كارولين ليف، طبيبة الأعصاب الإدراكية مؤسسة NeuroCycle.

1. الوجبات الخفيفة السكرية

تميل العديد من المنتجات الغذائية المكررة إلى أن تكون من الأنواع السكرية، بما في ذلك المشروبات السكرية مثل الصودا والحلويات المعبأة وألواح الحلوى وحبوب الإفطار السكرية، عند تناول هذه المنتجات بانتظام، قد تقلل من كمية التربتوفان التي تمكن من إنتاج السيروتونين - وفيتامينات ب في نظامنا الغذائي، وتؤثر على قدرتنا على إنتاج السيروتونين عند الحاجة.

2. الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة

هناك الكثير من الأسباب لتجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، بما في ذلك قدرتها على خفض مستويات السيروتونين، وتشمل هذه الوجبات الخفيفة مثل بعض رقائق البطاطس المصنعة والبيتزا والمعجنات المعلبة وخيارات الوجبات السريعة الأخرى.

3. الأطعمة المصنعة

الأطعمة عالية المعالجة يمكن أن تسبب أيضًا انخفاضًا في مستوى السيروتونين، هذا يعني أنك قد ترغب في التفكير مرتين قبل مضاعفة استهلاكك للأطعمة المجمدة المعبأة والغنية بالصوديوم واللحوم المصنعة والأطعمة الجاهزة الأخرى التي تحتوي على كميات عالية من الملح والدهون المشبعة أو المتحولة.

عندما تستهلك هذه الأطعمة بإفراط مع مرور الوقت، يمكن أن تؤثر على صحة أمعائنا، حيث يتم إنتاج معظم السيروتونين في الجسم.

ما هي الأطعمة التي تزيد من مستويات السيروتونين؟

يتم إنتاج السيروتونين من مادة التربتوفان، التي لا تنتجها أجسامنا بشكل طبيعي، سترغب في التأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على هذا الحمض الأميني الأساسي مثل البيض ، والمكسرات ، والبذور ، والسلمون ، والجبن.