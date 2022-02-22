مع عودة الفصل الدراسى الثانى .. 5 نصائح لحماية طفلك من كورونا ومتغيراتها

كتبت إيناس البنا

أدى وباءكوفيد19 إلى إغلاق المدراس لفترة زمنية في بداية ظهوره، وهذا الأمر تسبب في حدوث اضطرابات بأنماط الحياة اليومية، ومن أبرزه هذه المخاوف ما يشعر به من القلق لدي الآباء، وخاصة بعد أن أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الأطفال أيضا يصابون بالوباء.

وبعد رجوع المدارس، وبدء الفصل الدراسي الثاني، كيف يمكننا أن نحمي أطفالنا من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا ومتغيراته؟.و.فيما يلي بعض الطرق الصحية التي ينصح باتباعها للحفاظ علي صحة الأطفال، وذلك وفقا لتقرير موقع " healthline".

-لا تفوت وجبة الإفطار:

أثناء إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا، طور الأطفال أنماط نوم غير صحية أدت إلى اضطراب في النمط الغذائي، وستعني إعادة فتح المدارس العودة إلى الروتين القديم المتمثل في الاستيقاظ مبكرًا كل صباح، بسبب هذه العادة المفقودة ، قد يكون من الممكن تفويت وجبة إفطار مغذية، لذلك ، كآباء ، من المهم التأكد من أن طفلك يأكل كل صباح.

-اختر الوجبة الخفيفة المناسبة:



يعد اختيار الوجبة الخفيفة المناسبة لأطفالك أمرًا مهمًا لتجنب شعورهم بالجوع، فلن يساعد ذلك فقط في الحفاظ على المضاعفات الصحية كالسمنة لدى الأطفال (نتيجة الإفراط في تناول الطعام) ، بل سيكون فعالًا أيضًا في تنظيم الأنماط الغذائية الصحية.

-أعد تقييم الروتين الليلي:



لقد حان الوقت لتوديع النوم في وقت متأخر من الليل وقضاء وقت كبير أمام الشاشات واتباع الروتين القديم المتمثل في "النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا"، أعد تقييم الروتين الليلي لطفلك حتى يحصل جسمه على قسط كافٍ من الراحة ليقضي اليوم التالي.

-التحلى بالصبر لحين تكيف الطفل:



لقد حدث تدهور في عادات الأطفال على مدار الإجازة ولن يتغير بين ليلة وضحاها، لذلك ، من المهم التحلي بالصبر والسماح للأطفال بالتكيف مع هذه التغييرات في وتيرتهم لأن التسرع في الأمور لن يؤدي إلا إلى إصابة طفلك بالذعر.

-التواصل:



مع عودة التيرم الثانى قد لا يعرف الأطفال كيفية التعبيربعد الانقطاع ويمكن أن يظهر هذا فى صورة إحباط ، والغضب ، وما إلى ذلك، لذلك ، من المهم التواصل مع الأطفال ، وسؤالهم عن يومهم في المدرسة ، وكيف يفعلون ذلك. يتأقلمون مع التغيير