مبيعات محلية وعربية تقود مؤشرات البورصة المصرية للهبوط بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 11282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 13417 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 4447 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 1928 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 2902 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4507 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 2.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 310 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، العربية لإدارة وتطوير الأصول 30 ألف سهم، 32 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 129.5 ألف سهم، 350 ألف سهم، مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 20629 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 2265 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 242 ألف سهم، 523.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتي مصر بني سويف للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 40765 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، ليصل إجمالي أسهم خزينة 1.3 مليون سهم خزينة، واشترت الثانية 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.27%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح مجمعة بقيمة 13.27 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 30%، وبلغ صافي الدخل من العائد 24.97 مليار جنيه بانخفاض سنوي نسبته 1% خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت محفظة القروض 164.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بنسبة 20%، وبلغ إجمالي الودائع 407.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 19%.

كما حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 398.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 399.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 0.02%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.9 مليون دولار مقارنة مع 20.4 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%.

وحققت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إيرادات بلغت 674.2 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 585.5 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 15%، وبلغ صافي أرباح العام 144.9 مليون جنيه مقارنة مع 97.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

كما حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 5.5 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 3.8 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 45.63%، وبلغ صافي أرباح العام 96.3 ألف جنيه مقارنة مع 490.6 ألف جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 80.38%، مرجعة سبب انخفاض الأرباح إلى زيادة مصروفات الشركة عن الفترة الحالية بمقدار 6.1 مليون جنيه.