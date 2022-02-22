اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 08:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل نظام الدراسة برواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر.. التفاصيل كاملة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 07:00 ص
تفاصيل نظام الدراسة برواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر.. التفاصيل كاملة الجامع الازهر
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت الأروقة العلمية بالجامع الأزهر بناء على مبادرة  من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قبل سنوات؛ لإعادة إحياء الأروقة الأزهرية؛ لتمارس دورها التاريخي في تقديم وتيسير شرح العلوم الشرعية والعربية، وفق المنهج الأزهري الوسطي المنضبط، لطلبة العلم كافة من جميع الأعمار.
 
ومن ثم فإن الإدارة العامة للجامع الأزهر ومن خلال الأروقة الأزهرية تساعد مع بقية قطاعات وإدارات المؤسسة الأزهرية في قطع الطريق على المرجفين والمروجين للأفكار الهدامة والمتطرفة.
 
يُعدُّ رواقُ التجويدِ والقراءاتِ ركيزةً يعتمدُ عليها القائمون على دراسةِ علومِ القرآنِ الكريمِ ووسيلةً يتبلَّغُ بها العاملون على خدمةِ كتابِ اللهِ عز وجل؛ ليظلُّوا على الجادَّةِ وَسَننِ الحقِّ وقَصْدِ الصَّوابِ، وعلمُ التجويدِ لا يسعُ القارئَ لكتابِ اللهِ عز وجل الجهلُ بِهِ؛ فَبهِ بيانُ أحكامِ التلاوةِ والحفاظُ على تواترِ القرآنِ الكريمِ لفظًا وخطًّا، وعلمُ القراءاتِ يُبيِّنُ وُجوهًا من إِعجازِ القرآنِ الكريمِ، ويُجلِّي معانيَ اللفظِ القرآنيِّ مِمَّا قد يلتبِسُ على الأفهامِ، ويعصِمُ العقلَ المسلمَ من الشُّبهاتِ؛ من أجلِ ذلك كانت فكرةُ إنشاءِ رواقِ التجويدِ والقراءاتِ مُستقِرَّةً في دائرةِ اهتمامِ القائمين على الرواقِ الأزهريِّ، فعَمِلُوا على وضعِ الخططِ والمناهجِ التي تُحقِّقُ تلك الغاياتِ.
 
1. يتم تحديد مستوى الدارسين المتقدمين للرواق عن طريق اختبار تعقده لجنة بالجامع الأزهر؛ لتسكينهم في المستوى المناسب.
 
2. يتم تسكين الدارسين طبقا لنتيجة اختبارات تحديد المستوى في أحد البرامج التالية:-
 
برنامج القراءات بطريقة الإفراد روايةً روايةً.
 
برنامج شرح أصول متني الشاطبية والدرة المضية.
 
برنامج شرح فرش حروف متني الشاطبية والدرة المضية؛ مع التدريب على طريقة الجمع بالقراءات العشر.
 
 برنامج شرح وتطبيق متن طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى.
 
3. تعقد للدارسين اختبارات نهائية آخر المستوى؛ ليحصل الناجحون على شهادة اجتياز.
 
 
 

 


الجامع الازهر

الازهر الشريف

الاسراء والمعراج

الازهر

الرواق الازهرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة