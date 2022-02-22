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التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى للصفوف الأولى وتسليمها للطلاب

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 07:00 ص
التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى للصفوف الأولى وتسليمها للطلاب وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى وتسليمها للمدارس والطلاب، موضحة أن الطباعة انتهت وجار تسليم الكميات المطلوبة للمدارس.
 
وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.
 
 
 

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