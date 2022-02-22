أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. ارتفاع النفط وهبوط مؤشرات البورصة

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعة عدد من الأخبار في اطار تغطيات الملفات الاقتصادية المختلفة، ولعل أبرزها أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، فتحى صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.





تحسن الأداء الاقتصادى والنمو 8.3%



وخلال المؤتمر استعرضت د.هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي2021/2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي مع تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.

وأكدت السعيد ان القطاعات كافة شهدت أداءًا إيجابيًا ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5% موضحة كسر قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5% ، موضحة أن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5% ، الصناعة التحويلية 15.5% .

وحول القطاعات الأكثر اسهامًا في الناتج أشارت السعيد إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%، وتابعت السعيد مشيرة إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.

وأعلنت د.هالة السعيد زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة وإتباع المعايير الدولية في هذا المجال.

تباينت بورصات الخليج



تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.642% رابحًا 58.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9102.86 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% خاسرًا 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3309.28 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصتي الكويت والبحرين، بينما تعطل السوق السعودي بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

بورصة أبو ظبي



ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.642% رابحًا 58.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9102.86 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.680 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 263.7 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 7871 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الاثنين، على رأسها الطاقة بنسبة 1.05%، أعقبه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.51%، 0.13%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 6.84%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 3.32%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 2.76%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 4.17%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 4%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 332.5 مليون درهم.





تراجع جماعي لمؤشرات البورصة



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 11302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13464 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4461 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة.





مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها فى مجال الغاز الطبيعى



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن انتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلى ووجود فائض للتصدير، مشيراً إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعى باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتع مصر بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سعد بن شريده الكعبى وزير الدولة القطرى لشئون الطاقة والمهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز عقب القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووجه الملا الشكر خلال المؤتمر الصحفى لدولة قطر لاستضافتها هذه القمة الهامة والناجحة لرؤساء الدول الأعضاء بالمنتدى واستهداف تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن المؤتمر شهد بحث أهمية الغاز الطبيعى والإعداد لطرح مبادرة خاصة بمنتدى الدول المصدرة للغاز خلال قمة المناخ COP27 التي ستستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم وذلك تماشياً مع الأهداف المستدامة الخاصة بالغاز الطبيعى ودخولها في مخرجات قمة المناخ.

وحول الفرق بين منتدى الدول المصدرة للغاز ومنتدى غاز شرق المتوسط ، أكد الملا أن المنتديين لديهم أهداف واحدة ولكن كامل أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز من الدول المنتجة للغاز الطبيعى والتي تمارس نشاط تصدير الغاز الطبيعى بينما منتدى غاز شرق المتوسط يضم دول منتجة ودول مستهلكة ودول عبور، لافتاً إلى أن الهدف من منتدى شرق المتوسط هو تعزيز التعاون الإقليمى لتحقيق الاستفادة للجميع من هذه الثروات الغازية وأن هدف مصر هو المشاركة بفاعلية في الاستفادة من الغاز الطبيعى والذى يعد وقود المرحلة الانتقالية نحو الطاقات النظيفة.

مستوى قياسي للنفط



سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 97.66 دولار دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرسبتمبر عام 2014 كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.32دولار للبرميل حيث ارتفعت بمقدار .%3.6

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم، قد شهدت ارتفاعا بأكثر دولارين مسجلة بذلك مستوى قياسي جديد لأسعار النفط خلال 7 سنوات، وذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية مع زيادة التوترات بين روسيا وأوكرانيا بعد أن أمر فلاديمير بوتين الرئيس الروسى بنشر قوات حفظ سلام في "لوجانسك ودونيتسك" بعد الاعتراف باستقلالهما.