هانى ضاحى: زيادة حدود الرعاية الطبية للمهندسين لتصل إلى 27 ألف جنيه

قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين خلال كلمة له فى مؤتمر قائمة "مهندسون فى حب مصر" بنقابة المهندسين بدمياط، إن النقابة شهدت العديد من الإنجازات، وسيلقى الضوء على ما تم إنجازه فى النقابة العامة للمهندسين، والنقابات الفرعية منذ عام 2018 وحتى اليوم.

وأشار ضاحى إلى أن نقابة المهندسين تضم 830 ألف عضو وهى نقابة لها خصوصية لأنها تلعب دور حيوى فى المجتمع، موضحا أن مجلس النقابة عمل منذ اللحظة الأولى على تصحيح مسار النقابة التى شملت عدة محاور، أولها تقديم الخدمات النقابية لزملائهم المهندسين، وزيادة الإيرادات الخاصة بصندوق المعاشات، ودعم النقابات الفرعية، سواء كان بتطويرها أو بإنشاء أبنية جديدة لها، موضحا أن النقابة العامة شهدت العديد من الإنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية تم إنجاز الكثير خلال 4 سنوات.

منها تحسين الرعاية الطبية، وتحسين علاقة النقابة بأجهزة الدولة، وزيادة الإيرادات الخاصة بصندوق المعاشات، فضلا عن المجهود الكبير الذى بذل من النقابة لتقليل العجز، حيث تم تحقيق فائض فى العام الأول له فى النقابة، وخلال العام الثانى ايضا.

وأكد ضاحى أن هذا العام انتظمت كل الخدمات الطبية المقدمة وتعاقدت النقابة مع مراكز التحاليل والاشعة، وتم زيادة الحدود الخاصة بالرعاية الطبية تصل إلى 27 ألف جنيه، كما تم الاهتمام بالاستثمار من خلال شركة المهندس للتأمين وشركة البويات جيوتين، طلبت أن اكون عضو مجلس إدارة الشركتين لتعظيم الايرادات بدون بدل جلسات، نحصل 30% من عائد شركة البويات و26% من عائد شركة التأمينات وتم دعم صندوق المعاشات، نهدف الحفاظ على الأصول الثابتة أو إعادة استغلالها.

وشهدت نقابة المهندسين بدمياط الجديدة، انعقاد مؤتمر قائمة "مهندسون فى حب مصر"، والتى تخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالى، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة فى الانتخابات التى تجرى الشهر المقبل.

وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمهندسين 23 مهندسا وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.