أخبار البورصة اليوم الأحد 20-2-2022

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه.
إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.
البورصة تخسر 9.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 220.7 مليون ورقة مالية بقيمة 501.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 6.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.46%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.6 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 11371 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13519 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4486 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2941 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1164 نقطة.
وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.
تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 2.3 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 748.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 150 ألف سهم.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 160 ألف سهم، 667 سهم، 4 آلاف سهم، 1.4 مليون سهم، 609 ألف سهم، 135.3 ألف سهم، 326.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، نحو 414.3 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي.
أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 274.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي أسهم خزينة 1.3 مليون سهم خزينة.
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