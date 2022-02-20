هبوط الأسهم السعودية والقطرية والكويتية بجلسة الأحد.. وصعود البحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.11% خاسرًا 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 12463.17 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.53% خاسرًا 67.21 نقطة ليغلق عند مستوى 12668.14 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.22% رابحًا 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1929.74 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.11% خاسرًا 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 12463.17 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% خاسرًا 117.23 نقطة ليغلق عند مستوى 25111.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.2 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.99%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.82%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وتجزئة الأغذية بنسبة 2.75%، 2.73%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.48%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 2.29%، 2.23%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.83%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.57%.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الراجحي" بنسبة 5.93%، ثم سهم "الإنماء" بنسبة 5.78%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 4.25%، وتراجع 131 سهمًا على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 6.35%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 5.64%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 5.62%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.



بورصة قطر كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.53% خاسرًا 67.21 نقطة ليغلق عند مستوى 12668.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 194 مليون سهم بقيمة 464.8 مليون ريال عبر تنفيذ 9779 صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، يليه قطاعي الصناعات والتأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% خاسرًا 57.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7571.85 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% خاسرًا 55.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8217.36 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1% خاسرًا 63.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6313.37 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.13% خاسرًا 75.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6598.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 220.3 مليون سهم بقيمة 54 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والصناعة بنسبة 0.1%، 0.07%، على التوالي.



بورصة البحرين فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.22% رابحًا 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1929.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 520.2 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 82.70% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 10.02% مدفوعًا بصعود سهمي شركة زين البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.04%، 0.35%، على التوالي، وصعدت أسهم مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.95%، 0.6%، 0.6%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.33%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.82% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.41%.