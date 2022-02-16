صعود بورصات الخليج للجلسة الثانية على التوالى بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.79% رابحًا 33.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.94 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.42% رابحًا 46.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3325.68 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.17% رابحًا 144.58 نقطة ليغلق عند مستوى 12495.22 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.17% رابحًا 144.58 نقطة ليغلق عند مستوى 12495.22 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.53% رابحًا 133.87 نقطة ليغلق عند مستوى 25287.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 243.5 مليون سهم بقيمة 10.04 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.76%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.38%، ثم قطاعي المرافق العامة والطاقة بنسبة 1.18%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.9%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاعي التطبيقات والخدمات التقنية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.23%، 0.1%، على التوالي.

وقفز 147 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "علم" بنسبة 30%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 6.77%، وتراجع 47 سهمًا على رأسها سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 2.58%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 2.32%، ثم سهم "بوان" بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.02 مليار ريال سعودي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.08% رابحًا 80.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7568.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.16% رابحًا 93.95 نقطة ليغلق عند مستوى 8197.19 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.84% رابحًا 52.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6352.59 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.74% رابحًا 49.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6652.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 352.4 مليون سهم بقيمة 97.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.9 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.97%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.87%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.31%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.94%، 0.66%، على التوالي.



بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.42% رابحًا 46.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3325.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 238.5 مليون سهم محققة ما قيمته 684 مليون درهم من خلال تنفيذ 7393 صفقة لعدد 28 سهمًا، وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.90%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.08%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%.

وصعد 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.78%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 14.03%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.22%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 59.3 مليون ورقة بقيمة 296.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.06%.



بورصة أبو ظبي وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.734% رابحًا 67.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9202.21 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.681 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 238.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 8254 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الاثنين، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، 0.50%، على التوالي.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 14.29%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.45%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 4.69%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للمشاريع الطبية" بنسبة 9.72%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 9.42%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 329.4 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.79% رابحًا 33.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 902.6 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 367.53% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 7.69%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 77.03% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت، شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 4.38%، 2.09%، 0.65%، 0.65%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 3.80%، مدفوعًا بصعود سهم شركة مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 25.17% بضغوط هبوط سهمي زين البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.39%، 0.88%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 8.28% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 1.89%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، شركة استيراد الاستثمارية، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.03%، 2.21%، 0.29%، على التوالي.