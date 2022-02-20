اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 فبراير 2022 11:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصادر: قطاع الأعمال تقرر توزيع الشركات التجارية على القابضة المعدنية والسياحة

الأحد، 20 فبراير 2022 07:27 م
مصادر: قطاع الأعمال تقرر توزيع الشركات التجارية على القابضة المعدنية والسياحة وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أنه جارى توزيع عدد من الشركات تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للسياحة، بعدما تم نقل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركات النقل البرى والبرى واللوجستيات إلى وزارة النقل من وزارة قطاع الأعمال العام مع تبقى الشركات التجارية والشركات المتخصصة فى صيانة السيارات وفق المادة رقم 8 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بحيث تتصرف وزارة قطاع الأعمال العام فى نقل تبعيتها لشركات قابضة اخرى.

 

أوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم نقل تبعية شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، وشركة مصر لتجارة السيارات للقابضة للصناعات المعدنية لتنضم لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات فى قابضة واحدة ودمجهم فى شركة واحدة فيما بعد، بما يضمن وجودها تحت إدارة واحدة ولا سيما فى ظل مخططات التوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

 

أضافت أنه سيتم نقل تبعية شركات التجارة، مصر للاستيراد والتصدير، وشركة مصر للتجارة الخارجية والنصر للتصدير والاستيراد للشركة القابضة للسياحة والفنادق التى تضم شركات التجارة بجانب دراسة نقل شركة عمر افندى لها، لتضم كل الشركات التجارية مع بعضها البعض.


شركات القابضة للنقل

النقل البحرى والبرى

قطاع الاعمال العام

القابضة للسياحة

القابضة المعدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تواصل تحقيق الإنجازات.. رؤساء شركات قطاع الأعمال: أولوية لتنفيذ المشروعات المكلفين بها بقيمة 20 مليار جنيه.. رئيس القابضة للتشييد والتعمير: قرى الصعيد المستفيد الأكبر وبعض العمليات انتهت بنسبة 100%

الأحد، 20 فبراير 2022 05:00 م

"قطاع الأعمال" تؤكد للقوابض على عدم الاستعانة بمن تخطوا سن المعاش فى الشركات

الجمعة، 18 فبراير 2022 08:33 م

لماذا اكتفت "قطاع الأعمال" بزراعة 5 آلاف فدان قطن قصير التيلة بالعوينات والضبعة؟

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:00 ص

س وج.. كل ما تريد معرفته عن خطة قطاع الأعمال لزيادة تجارة وصادرات القطن

الأحد، 13 فبراير 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة