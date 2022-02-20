لقاح فايزر لـ فيروس كورونا لم تثبت فاعليته ضد أوميكرون للأطفال دون الخامسة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن لقاح كورونا بجرعتين من فايزرPfizer للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات لم تظهر فعالية ضد متغير أوميكرون Omicron في التجارب، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة، لقد أوقفت الشركة طلبها الأسبوع الماضي الذى قدمته للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" في بداية فبراير.

وأوضحت الصحيفة، لا يتفق جميع الخبراء على أن الجرعات الإضافية ضرورية للأطفال الصغار لأنهم يواجهون خطرًا ضئيلًا من الفيروس.

تُظهر بيانات التجارب السريرية المبكرة أن لقاح فايزر Pfizer المخصص للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات غير فعال ضد متغير Omicron.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إن النظام الأصغر المكون من جرعتين كان يظهر فعاليته ضد متغير دلتا عندما بدأت التجارب لأول مرة، لكنه بدأ يتعثر عندما وصل لمتحور اوميكرون Omicron، حيث كانت هذه البيانات هي السبب في أن شركة فايزر Pfizer قررت إضافة جرعة ثالثة إلى الدراسة في ديسمبر، وقد تم تأجيل طلبها الأسبوع الماضي للحصول على الإذن، لأنها في انتظار بيانات إضافية

وقالت الصحيفة، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، التي حثت شركة فايزر Pfizer على تقديم طلبها، لم تحدد موعدا جديدا لاجتماع لجنتها الاستشارية لمناقشة مصير الجرعة الإضافية لشركة فايزر Pfizer

وأوضحت الصحيفة، إن الهيئة الأمريكية تريد بدلاً من ذلك وقتًا إضافيًا لجمع المزيد من البيانات، وإلقاء نظرة أكبر على مدى فعالية نظامي الجرعتين والثلاثة، حيث إن بيانات الاستجابة المناعية، مثل مستويات الأجسام المضادة التي تولدها الجرعات، سيتم أخذها في الاعتبار في قرارات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أيضًا، لقد كانت جرعة فايزر Pfizer للأطفال الصغار بالفعل صعبة للغاية، حتى قبل أن تصبح متاحة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، على عكس اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق - وهي سلسلة أساسية من جرعتين ثم جرعة معززة بعد ذلك - فإن النظام الأولي هو 3 جرعات لمن تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة، إن جرعة اللقاح أصغر أيضًا، حيث تكون كل جرعة 3 ميكروجرام فقط، مقارنة بـ 10 ميكروجرام للأطفال من سن 5 سنوات إلى الــ 11 عاما، و30 ميكروجرامًا لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر.

وأكدت الصحيفة، لم تولد الجرعات الأصغر الكثير من الاستجابة المناعية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات، مما أدى إلى قيام شركة فايزر بإضافة اللقاح الإضافي، موضحة، إنه لم تكن تجارب الجرعة الثالثة قد اكتملت بعد عندما طلبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) اجراء الدراسة من شركة فايزر Pfizer، على الرغم من ذلك، فقد اشتملت فقط على أول جرعة مع ثالثة لاحقًا.

تضمنت مرحلة الاختبار 4500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام، أي ما يقرب من عُشر حجم تجربة المشاركين البالغ عددها 43 ألف مشارك، والمستخدمة في عرض الشركة للحصول على اللقاح المسموح به في البداية للبالغين في أواخر عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب فايزر Pfizer معلق حاليًا ويظل في طي النسيان حتى يتم إدخال المزيد من البيانات، إذا تمت الموافقة عليه، فسيضع الولايات المتحدة في فئة خاصة بها في طرح اللقاح الخاص بها، سيجعل التفويض من الولايات المتحدة الدولة ذات الحد الأدنى لسن التطعيم.

دولتان أخريان فقط، فنزويلا وكوبا، تقومان بتلقيح الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن سنتين، وأربع دول أخرى - البحرين والصين وتشيلي والإمارات العربية المتحدة – تقوم بتطعيم الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 3 سنوات، موضحة إنه لا تستخدم أي دولة لقاح فايزر Pfizer على الأطفال، حيث اختارت جميعها إما لقاح سينوفارم Sinopharm الصيني أو لقاح سوبرينا Soberena الكوبي، لا يتفق جميع الخبراء على أن اللقاح ضروري.

شكك الدكتور كودي ميسنر، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى تافتس للأطفال في بوسطن وعضو لجنة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (VRBPAC) ، التي ستراجع طلب فايزر، فيما إذا كان اللقاح ضروريًا لمجموعة تعاني بالفعل من انخفاض خطر دخول المستشفى أو الوفاة بسبب كورونا

وقال، إن تطعيم فيروس كورونا يختلف قليلاً عن العديد من الأمراض المعدية الأخرى مثل الحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية، إذا كنت محميًا من الإصابة باللقاح، فلن تنقله إلى أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن الوفيات بين الأطفال الصغار من كورونا تظل منخفضة للغاية، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأطفال الصغار يشكلون أقل من 0.1 %من وفيات كورونا في أمريكا.