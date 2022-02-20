خبراء الصحة يتوقعون الموافقة على جرعة رابعة معززة للقاح كورونا فى الخريف

كتبت أمل علام

كشفت شبكة CNN الإخبارية، عن أنه قد يوصى بإطلاق جرعة رابعة من كورونا هذا الخريف، حيث ينظر المسئولون باستمرار في تحديث البيانات.

وأضافت شبكة CNN الإخبارية، إنه مع اقتراب العالم من الذكرى السنوية الثانية لإعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا، في 11 مارس، يقوم المزيد من الدول بطرح أو تناقش إمكانية جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يقول كبار مسئولي الصحة العامة، إنهم يراقبون "بحذر شديد" متى قد تكون هناك حاجة لجرعات رابعة.

في الآونة الأخيرة، أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد الأسبوع الماضي، إن الجرعات المنشطة الثانية موصى بها لكل من يبلغ من العمر 80 عامًا أو أكبر في البلاد.

في الولايات المتحدة، شدد مسئولو الصحة في أواخر العام الماضي على أن الجرعات الرابعة ليست ضرورية بعد، وقالوا إنه من السابق لأوانه مناقشة جرعة رابعة محتملة من لقاح فيروس كورونا لمعظم الناس.

الآن، تبحث هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، باستمرار في البيانات الجديدة عن الوباء، والمتغيرات في الولايات المتحدة وخارجها من أجل تقييم الفائدة المحتملة وتكوين الجرعات المعززة، وذلك وفقا لما قالته" أليسون هانت" المتحدثة باسم هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لشبكة CNN.

وأكدت أنه على الرغم من أن الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، قد أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور الوباء بشكل أكبر، إلا أنه قال أيضًا إنه من الممكن أن تكون الجرعة الرابعة موصى بها بالخريف.

يتزامن الجدول الزمني مع إعطاء لقاح الإنفلونزا، والذي قد يكون مناسبًا للأشخاص ويكون منطقيًا علميًا لأن فيروسات الجهاز التنفسي - مثل فيروس كورونا والإنفلونزا - تميل إلى بلوغ ذروتها.

أضافت أليسون هانت: "مع توفر المزيد من البيانات حول سلامة وفعالية لقاحات كورونا، بما في ذلك استخدام جرعة معززة، سنواصل تقييم العلم المتغير بسرعة وإبقاء الجمهور على اطلاع"، مضيفا، إن "أي قرار بالحاجة إلى جرعات معززة إضافية سيعتمد على البيانات المتاحة للوكالة."

وقالت، عندما تسمح هيئة الأغذية والأدوية الامريكية بجرعة رابعة للجمهور، فإن الخطوة التالية ستكون أن بقوم مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأمريكى بمراجعة البيانات قبل تقديم توصية للاستخدام، كما فعلت الوكالة لتوصيات لقاح فيروس كورونا الأخرى.