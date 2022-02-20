حملات نظافة بمشروع أهالينا شرق القاهرة ورفع مخلفات القمامة من شوارع السلام

كتب ـ سيد الخلفاوى

نفذت محافظة القاهرة أعمال نظافة وتطهير بمشروع أهالينا بالسلام أول، بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة والتجميل بالتعاون مع إحدى الشركات المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، حيث تم تجريد الأتربة ورفع التراكمات وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافة أرجاء المنطقة وتحسين المظهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

كما تم النهوض بمستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة التاريخية وحل المشكلات التي تتعلق بالجمع السكنى والتجارى ونظافة الشوارع والميادين بمناطق السلام.

وفى السياق، واصلت محافظة القاهرة رفع مخلفات الهدم من المقالب العشوائية بعدة مناطق بالقاهرة حيث يتم رفع الرتش من 25 مقلبا عشوائيا من شرق القاهرة بمعرفة الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، كما يتم رفع مخلفات الهدم من مناطق المقطم بمعرفة هيئة النظافة بالقاهرة.