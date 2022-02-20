الصين تطور لقاح mRNA لمكافحة متغيرات كورونا.. اعرف كل شيء عنه

كتبت إيناس البنا

لا تزال الصين الدولة التي اكتشفت الفيروس التاجي لأول مرة، واحدة من الدول القليلة التي لم تستورد أحد لقاحات mRNA الفعالة بشكل استثنائي التي طورتها شركتا Pfizer و Modernaوبدلاً من ذلك، اعتمدت حتى الآن على اللقاحات التي طورتها شركتان صينيتان وهما Sinovac و Sinopharmومع ذلك، قد يكون هذا مضبوطًا على التغيير، حيث تقوم الصين الآن بتطوير لقاح mRNA الخاص بها.

يستخدم لقاحا Sinovac و Sinopharmتصميمًا تقليديًا يحتوي على أشكال كاملة من الفيروس التاجي التي تم تعطيلها، وهي طريقة مجربة ومختبرة لصنع لقاحات فعالة، ومع ذلك، في حين أن هذه اللقاحات كانت جيدة في البداية في منع الناس من الإصابة بأعراض كورونا، فقد تضاءلت هذه الحماية بشكل كبير بمرور الوقت.

أيضًا توفر هذه اللقاحات حماية ضعيفة ضد الإصابة بالأوميكرون، وقد أدى ذلك إلى الضغط على الصين لتطوير لقاحات أكثر فاعلية، حيث تنتهج سياسة احتواء صارمة للفيروس.

لقاحات mRNA: كيف تعمل؟

وفقا لموقع "healthsite"، تعمل لقاحات mRNA بطريقة مختلفة، حيث يرسلون مقتطفًا من الشفرة الجينية لفيروس كورونا إلى الجسم، داخل قطيرة دهنية، وبمجرد دخول هذا إلى الخلايا ، تتم قراءة الشفرة وتنتج الخلايا نسخًا من جزء رئيسي من الفيروس التاجي، وهو البروتين الشائك، ثم يرى الجهاز المناعي هذه البروتينات الشائكة ويستجيب لها ، مما يولد مناعة ضد الفيروس الكامل في حالة مواجهته في المستقبل.

ولَّدت لقاحات mRNA في البداية مستويات عالية من الحماية ضد الإصابة بـ كورونا، وبينما تتضاءل الحماية التي توفرها الجرعتان بمرور الوقت وتوفر حماية قليلة ضد الإصابة بأوميكرون ، يبدو أن لقاحات الرنا المرسال توفر أفضل حماية ضد عدوى أوميكرون عند استخدامها كمعززات، كما أنها تستمر في توفير حماية رائعة للغاية ضد الأمراض الشديدة.

تشير النتائج المبكرة إلى أن جرعة ثالثة من Sinovac ، بالمقارنة، غير قادرة على إيقاف الإصابة بالمتغير الجديد (على الرغم من أن هذه النتائج لا تزال قيد الدراسة، مما يعني أنها تنتظر المراجعة من قبل علماء آخرين).

يبدو أن تقنية لقاح mRNA ستوفر أفضل حماية ضد كورونا في المستقبل ومن ثم تطوير الصين لمثل هذا اللقاح،

بدأ تطوير لقاح ARCoV ، وهو لقاح mRNA مرشح في الصين ، في مارس 2020، وكانت التكنولوجيا المستخدمة مشابهة جدًا لتلك الموجودة في لقاحي Pfizer و Moderna ، باستخدام RNA مرسال معدل من الفيروس ، والموجود في قطرة دهنية ، لتحفيز المناعة.

ولكن بدلاً من جعل الجهاز المناعي يستجيب للبروتين المرتفع الكامل للفيروس مثل لقاحي Pfizer و Moderna ، فإن ARCoV يجعل الجسم يصنع نسخًا من مجال ربط المستقبلات (RBD) ، وهو جزء فرعي رئيسي من ارتفاع الفيروس، وهو البروتين الذي يستخدمه لربط الخلايا والدخول إليها، يبدو أن هذا الجزء من الفيروس يمكن التعرف عليه بشكل خاص من قبل جهاز المناعة ، مما يشير إلى أن استهدافه يمكن أن يكون له تأثير وقائي جيد بشكل خاص.

ميزة أخرى محتملة لـ ARCoV على لقاحات mRNA السابقة هي أنه مستقر عند 2-8 درجة مئوية لمدة شهر على الأقل ، مما يجعل نقل اللقاح وتخزينه وإيصاله أسهل بكثير.

لقاح COVID الصيني.. ما مدى نجاحه؟



نُشرت نتائج دراسة أولية للقاح على البشر ، حيث تم تطعيم 120 متطوعًا بجرعات متفاوتة ، في يناير 2022 نشر في مجلة The Lancet . أن اللقاح آمن ، ولكن كان هناك معدل أعلى للحمى بعد التطعيم ، خاصة عند الجرعات العالية ، مما لوحظ في الدراسات المبكرة للقاحات mRNA الأخرى. ومع ذلك ، كانت هذه الحمى قصيرة العمر.

كما قامت الدراسة بقياس مستويات الأجسام المضادة والخلايا التائية ضد الفيروس الذي أنتجه المتطوعون بعد التطعيم، وقد شوهدت أفضل استجابات للأجسام المضادة والخلايا التائية في مجموعة الجرعات المتوسطة ، مع الجرعات العالية التي أدت إلى استجابات أقل، ليس من الواضح 100٪ سبب حدوث ذلك ، ولكن قد يكون هذا بسبب الاستجابة المناعية غير النوعية للجسم (دفاعاته ذات الأغراض العامة التي تهاجم جميع أنواع الغزاة الأجانب) التي تدمر اللقاح بجرعات أعلى قبل أن يحصل على المطلوب منه..

وحتى في أولئك الذين يتلقون الجرعة المتوسطة ، كانت الأجسام المضادة واستجابات الخلايا التائية المسجلة أقل أيضًا من تلك الناتجة عن لقاحات الرنا المرسال الموجودة ، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذا اللقاح، ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة لنتائج دراسة جارية أكبر بكثير لتقييم ذلك بشكل صحيح، ستشمل تلك التجربة الأكبر أكثر من 28000 مشارك من الصين والمكسيك وإندونيسيا وستستخدم الجرعة الوسيطة التي ثبت أنها تعمل بشكل أفضل في هذه الدراسة الأولية.