6 نصائح صحية مفيدة إذا كنت مصابا بمقدمات مرض السكر.. املأ طبقك بالخضروات

كتبت - ميرفت رشاد

إذا اكتشفت أنك مصاب بمقدمات مرض السكري، فهذا لا يعني أنك ستصاب بداء السكري من النوع 2، خاصةً إذا اتبعت خطة علاج وأسلوب حياة صحي، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، يمكن أن تؤدي التغييرات المعتدلة في نمط الحياة إلى إعادة مستويات السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي ، مما قد يساعد في منع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع 2، وفى السطور القادمة سنوضح 6 عادات صحية يمكنك القيام بها يوميًا، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".



1. املأ نصف طبقك بالخضراوات غير النشوية:

الخضراوات غير النشوية منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات ومشبعة للغاية، بالإضافة إلى أنها مليئة بالمغذيات النباتية المعززة للصحة التي تعمل كمضادات للأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات.

2. تقليل الإجهاد:



الإجهاد المزمن يمكن أن يضر بالصحة من خلال إعاقة مناعتك، مما يجعلك عرضة لأنواع عديدة من الأمراض، بالإضافة إلى أن هرمونات التوتر مثل الكورتيزول يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم، يقترح إضافة تمارين التأمل أو تمارين التنفس العميق إلى روتينك اليومي.

3. احصل على قسط كاف من النوم:



النوم القصير يغير مستويات هرمون النمو والكورتيزول، مما يجعلنا أكثر مقاومة للأنسولين، حتى ليلة واحدة من النوم الرديء يمكن أن تجعلك أكثر مقاومة للأنسولين في اليوم التالي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، يجب أن يستهدف البالغون 7 ساعات من النوم كل ليلة.

4. تناول الفواكه والخضراوات:

هذه الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية والألياف وقليلة السعرات الحرارية، و يمكن لمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفواكه والخضراوات أن تلعب دورًا في تحسين مقاومة الأنسولين التي يمكن أن تساعد في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

5. ممارسة الرياضة:

الجلوس لفترات طويلة ، بما في ذلك قضاء ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون أو أمام الكمبيوتر ، قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، قلة ممارسة الرياضة هي مساهم رئيسي في الأمراض المزمنة.

النشاط البدني يعزز حساسية الأنسولين ، ويزيد من كيفية استخدام العضلات للجلوكوز في الدم (السكر) ، ويحسن مقاومة الأنسولين، يوصي بممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني 5 أيام في الأسبوع (كل يوم تقريبًا).

6. املأ طبقك بالخيارات النباتية:

تحتوي الأطعمة النباتية القوية مثل المكسرات والبذور والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات على مغذيات مقاومة للأمراض يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتخفض نسبة الكوليسترول لديك ، وتساعد في إدارة نسبة السكر في الدم ، وتحسين الحالة المزاجية .