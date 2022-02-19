اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 فبراير 2022 01:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط 14 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن"

السبت، 19 فبراير 2022 10:00 م
هبوط 14 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 14 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.5%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والعقارات بنسبة 4.2%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.1%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.3%.
 
كما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ ومواد البناء بنسبة 1.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، 0.6%، 0.1%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11535.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 1983.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2991.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.52% ليغلق عند مستوى 13744.26 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4542.97 نقطة.
 
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 725.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 439.4 مليار جنيه إلى 437 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 129.6 مليار جنيه إلى 124.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.2%.

البورصة المصرية

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة