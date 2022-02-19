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العربية للتصنيع: رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة التابلت إلى 600 ألف جهاز

السبت، 19 فبراير 2022 08:35 م
العربية للتصنيع: رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة التابلت إلى 600 ألف جهاز تابلت
كتب محمد شرقاوى

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قالت المهندسة حنان سعيد مديرة التخطيط بمصنع إلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يقدم مواصفات متعددة للتابلت تناسب جميع الرغبات، مضيفة أن المصنع بدأ بإنتاج تابلت بمواصفات بمساحة 64 جيجا وكاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل وأخرى خلفية كانت 6 ميجا بيكسل، ويعمل بنظام شريحتي اتصال.  
 
 
وأضافت المهندسة حنان سعيد مديرة التخطيط بمصنع إلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع خلال حوارها مع برنامج "مصر بتبنى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المصنع بدا يصنع  تاب 3  بمواصفات رامات 6 جيجا الذاكرة 128 جيجا، والكاميرا الخلفية 16 ميجا بيكسل والأمامية 5 ميجا بيكسل، لافتة إلى ان التابلت الأول كان بعض العملاء يلاحظوا ان التابلت وزنه ثقيل وتم مراعاة ذلك فى الجهاز الجديد، معلقة: عليه طلب وسهل التعامل عليه". 
 
وتابعت المهندسة حنان سعيد مديرة التخطيط بمصنع إلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، الانتهاء من التوسعات بقسم الحاسبات بطاقة إنتاجية 300 ألف جهاز، وبعد التوسعات، ارتفعت القدرة الإنتاجية إلى 600 ألف جهاز سنويا، مضيفة أن المصنع به 3 ورديات يعملون ليل ونهار لتحقيق المطلوب.

العربية للتصنيع

التابلت

مصر بتبنى

حنان سعيد

مصنع الالكترونيات

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