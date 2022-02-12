العربية للتصنيع: مصنع الطاقة المتجددة ينتج 200 ألف لوح شمسى فى العام

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس هيثم زهران مدير خط إنتاج الألواح الشمسية بالشركة العربية للطاقة المتجددة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع الطاقة المتجددة ينتج 200 ألف لوح شمسى خلال عام، وهناك خطة لتطوير إنتاجه لينتج ألواحا شمسية يولد الواحد منها 400 وات من الكهرباء، وكذلك هناك خطة لتحديث خط الإنتاج لإنتاج ألواح شمسية 250 ميجا وات من الكهرباء.

وأضاف مدير خط إنتاج الألواح الشمسية بالشركة العربية للطاقة المتجددة التابع للهيئة العربية للتصنيع، خلال حواره ببرنامج مصر بتنى المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه بدأ إنتاج الألواح الشمسية بتوليد 52 ميجا وات سنويا من خلال خطوط إنتاجه، ومراحل إنتاج لوح شمسى يأخذ وقت 22 دقيقة، ونسعى لزيادة المكون المصرى لتصنيع الألواح الشمسية، ويزيد إنتاجه مع استغلال الرمال البيضاء المصرية لتصنيع خلال الألواح الشمسية.

وتابع مدير خط إنتاج الألواح الشمسية بالشركة العربية للطاقة المتجددة التابع للهيئة العربية للتصنيع أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم لديها أجود رمال بيضاء التى يتم تصنيع الألواح الشمسية، ويتم استخدام أحدث وسائل التصنيع فى العالم ونسعى لزيادة قدرة اللوح الواحد من الألواح الشمسية.