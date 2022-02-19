البكتيريا الموجودة فى الأنف تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة من جامعة جريفيث بأستراليا عن أن البكتيريا الموجودة بشكل شائع في الأنف يمكن أن تتسلل إلى الدماغ وقد تؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر فيما بعد، بحسب ما نشر موقع "neurosciencenews".

واكتشف البروفيسور المشارك جيني إيكبرج وزملاؤه من مركز كليم جونز لبيولوجيا الأعصاب وأبحاث الخلايا الجذعية في معهد مينزيس الصحي في كوينزلاند ومعهد جريفيث لاكتشاف الأدوية، بالتعاون مع جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، أن بكتيريا الكلاميديا ​​الرئوية يمكن أن تغزو الدماغ عبر أعصاب تجويف الأنف.

في حين أن هذه البكتيريا غالبًا ما تسبب التهابات في الجهاز التنفسي، فقد تم العثور عليها أيضًا في الدماغ مما أثار التساؤل عما إذا كانت تسبب تلفًا للجهاز العصبي المركزي.

وأجرى فريق البحث بحثًا مكثفًا على نماذج حيوانية لإظهار ليس فقط كيفية دخول البكتيريا إلى الدماغ، ولكن أيضًا كيف تؤدي إلى مرض الزهايمر.

قال البروفيسور إيكبيرج: "لقد أظهر عملنا سابقًا أن عدة أنواع مختلفة من البكتيريا يمكنها بسرعة، في غضون 24 ساعة ، دخول الجهاز العصبي المركزي عبر الأعصاب المحيطية الممتدة بين تجويف الأنف والدماغ".

وأضاف"من خلال هذه المعرفة الأساسية ، تمكنا من تتبع كيف يمكن لهذه البكتيريا الجديدة، المتدثرة الرئوية ، التسلل عبر الحاجز الدموي الدماغي والدخول بسرعة إلى الدماغ."

تظهر الدراسة الجديدة أنه بمجرد وجود البكتيريا في الجهاز العصبي المركزي ، تتفاعل خلايا الدماغ في غضون أيام عن طريق ترسيب بيتا أميلويد الببتيد، وهو السمة المميزة لمرض الزهايمر.

بعد عدة أسابيع ، يتم أيضًا تنشيط العديد من المسارات الجينية المعروفة بتورطها في مرض الزهايمر.

أظهر البحث أيضًا أنه عندما تغزو البكتيريا العصب الشمي، تصاب الخلايا العصبية المحيطية (الخلايا الدبقية) بالعدوى ، وقد تكون هذه الخلايا هي الطريقة التي يمكن أن تستمر بها البكتيريا داخل الجهاز العصبي.

وقال البروفيسور إيكبيرج: "هذه الخلايا عادة ما تكون دفاعات مهمة ضد البكتيريا ، ولكن في هذه الحالة ، تصاب بالعدوى ويمكن أن تساعد البكتيريا على الانتشار".

وأضاف "لقد اشتبهنا لفترة طويلة في أن البكتيريا ، وحتى الفيروسات ، يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأعصاب وتساهم في بدء مرض الزهايمر ، ومع ذلك ، قد لا تكون البكتيريا وحدها كافية لإحداث المرض لدى شخص ما. ربما يتطلب الأمر مزيجًا من القابلية الجينية بالإضافة إلى البكتيريا لتؤدي إلى مرض الزهايمر على المدى الطويل."