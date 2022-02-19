أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 827 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرارا ملحوظا بعد إغلاق السوق العالمي عند مستويات 1898 دولار للأونصة، وسجل الذهب في الأسواق ثبات عند مستويات أمس، في حين تنتظر الأسواق ما تسفر عنه نتائج الأحداث على الحدود الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم..



الذهب عيار 18 سجل 709 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 945 جنيها

الجنيه الذهب 6616 جنيها.

شهدت أسعار الذهب خلال أسبوع ارتفاع بحوالي 15 جنيها خلال الأسبوع الجاري، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر من 812 إلى 827 جنيها للجرام.

وبدأ الذهب تداولاته هذا الأسبوع عند مستوى 812 جنيها للعيار الرئيسي في وقت سجلت فيه الأونصة الذهب 1858 دولار، ومع تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا سجلت أونصة الذهب مستويات 1898 دولار الأمر الذي انعكس على الذهب في مصر ليسجل 827 جنيها للجرام

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية يزيد من الطلب على الذهب بصورة واضحة في التداولات بالبورصات العالمية، وهذا دفع الذهب لمستويات هي الأعلى في 8 أشهر.

وأشار ممدوح عبد الله إلى أن الأسعار كانت تتجه نحو الهبوط مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع قريب للفائدة خلال مارس المقبل، ولكن مع التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية بدأت الشركات الكبرى والمستثمرون في شراء الذهب بقوة مما رفع الأسعار.