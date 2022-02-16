5 فوائد صحية للتوت البرى.. يحمى من السكرى ويعالج التهاب المسالك البولية

كتبت مروة هريدى

يوصي الأطباء وخبراء التغذية بتناول التوت الأزرق أو البرى، هذا الطعام المليء بمضادات الأكسدة والفيتوفلافينويد التي لا تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان فحسب، بل إنها أيضًا مضادة للالتهابات، وحسبما أفاد تقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية هناك 5 فوائد صحية لتناول التوت الأزرق.

فيما يلى.. أهم 5 فوائد صحية للتوت البري:

مضاد للالتهابات ووقائي

التوت الأزرق أو العنب البرى غنى بمستويات مضادات الأكسدة، حيث إن كوب واحد فقط يحتوي على إجمالي 13427 من مضادات الأكسدة، بجانب فيتامينات A وC، بالإضافة إلى الفلافونويد (نوع من مضادات الأكسدة) مثل الكيرسيتين والأنثوسيانيدين.

المركبات النباتية التي تحدث بشكل طبيعي والتي تسمى المواد الكيميائية النباتية مثل حمض الإيلاجيك والأنثوسيانيدينز هي المسئولة عن اللون الأزرق والأحمر للتوت، تساعد في مكافحة الالتهاب والسبب الجذري للعديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

يحارب أمراض القلب

تقلل الأنثوسيانيدينات الموجودة في ثمار التوت من تصلب الشرايين المرتبط بالشيخوخة، مما يساعد شبكة الأوعية الدموية التي تربط القلب بباقي الجسم، لمساعدة الشخص على التقدم في السن بشكل صحي، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت البري على تقليل تراكم الكوليسترول الضار LDL في جدران الشرايين الذي يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

مضاد لمرض السكرى

هذه الفاكهة يمكن لمرضى السكر تناولها دون قلق، التوت الأزرق يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومصدر جيد للألياف، ونتيجة لذلك، يحتوي على مؤشر منخفض فى نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الفلافونويد، وقد يساعد التوت الأزرق في تحسين حساسية الأنسولين وهو أمر مهم للتحكم في مستويات السكر في الدم.

جيد لصحة العين والرؤية

وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالتوت الأزرق سيساعد على تحسين الرؤية والحماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، ثبت أن تناول التوت الأزرق بانتظام يحسن تدفق الدم والأكسجين إلى العينين بفضل مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي، فهى غنية بالأنثوسيانين ومضادات الأكسدة القوية التي تعزز بنية الكولاجين في شبكية العين وتوفر حماية إضافية للبصر.

مفيد للمعدة والأمعاء والمسالك البولية

ربما سمعت عن العديد من الفوائد التي يجلبها تناول التوت الأزرق للجهاز الهضمي والراحة التي يجلبها لمرضى التهابات المسالك البولية، وغالبًا ما يُنصح بالتوت الأزرق في نظام غذائي منتظم خاصةً للنساء في سن اليأس أو النساء المسنات جدًا اللائي يعانين من عدوى المسالك البولية المتكررة، وذلك لأن التوت البري يساعد في مكافحة عدوى المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية.

من يستطيع تناول التوت البري؟

يمكن للجميع تقريبًا تناول التوت الأزرق أو البرى، باستثناء الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المعروفة أو غير المعروفة أو إعاقات الأكل، إذا لم تكن قد أكلت التوت الأزرق من قبل ويمكن أن يكون لديك حالة صحية معروفة أو غير معروفة، فمن المنطقي أن تطلب استشارة الطبيب قبل تناوله، حيث يحتوى التوت البري، جنبًا إلى جنب مع الفواكه بما في ذلك التفاح والخوخ والأفوكادو على مواد كيميائية طبيعية تسمى الساليسيلات، والتى يعانى بعض الشخاص من حساساة تجاه تلك المركبات، بما في ذلك الطفح الجلدي والتورم.