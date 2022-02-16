اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:50 م
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5 بدائل صحية للملح.. استخدم الفلفل الأسود وقشر الليمون

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:00 م
5 بدائل صحية للملح.. استخدم الفلفل الأسود وقشر الليمون الفلفل الأسود
كتبت مروة هريدى

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الملح هو أحد أكثر المكونات استخدامًا في المطبخ، سواء كان ذلك في طبق حار أو حتى فى إعداد الحلويات، فمن المعروف أن الملح يعزز نكهة الأطباق، ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام الواسع للملح قد يعرض صحة الإنسان للخطر، وتتضمن بعض المضاعفات الشائعة لاستهلاك الملح المفرط، حسبما أفادت شبكة "تايمز نيوز" الهندية، ما يلى:
 
- السكتة الدماغية
 
- ارتفاع ضغط الدم
 
- أمراض القلب والأوعية الدموية
 
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وقد أظهرت دراسات مختلفة فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم "الملح" في تنظيم صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ، وفيما يلى 5 بدائل صحية للملح يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14%.
 

الفلفل الأسود

إذا كان الملح والفلفل هو مزيج التوابل المفضل لديك، فقد حان الوقت لفصل الثنائي واختيار الصحي من الاثنين، حيث يحتوي الفلفل الأسود المطحون على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يعمل كبديل ممتاز للملح.
 

البصل البودر

يعتبر البصل من الخضار المستخدمة على نطاق واسع في كل مطبخ، لكن هل تعلم أن تقطيعها ليست الطريقة الوحيدة لإضافتها إلى طعامك، حيث يمكن استخدام مسحوق البصل البودر كبديل للملح ويمكن أن يعزز بشكل فعال نكهة الطعام.
 

الثوم

كونه من التوابل المستخدمة بشكل شائع، يشتهر الثوم بخصائصه التي تعزز النكهة، ولكن هل تعلم أنه يمكن أيضًا استخدامه كبديل ممتاز للملح، بصرف النظر عن منع زيادة تناول الصوديوم، يمكن أن يكون للثوم أيضًا خصائص مضادة للالتهابات.
 

رقائق الفلفل الأحمر

حان الوقت لترك الملح وإضافة رقائق الفلفل الأحمر إلى طعامك، لا يمكن أن تعمل هذه التوابل متعددة الاستخدامات كبديل فعال للملح فحسب، بل يمكنها أيضًا إضافة لمسة من البهارات إلى طعامك.
 

قشر الليمون (أو العصير)

الفواكه الحمضية مثل الليمون هي مصدر غني لفيتامين سي وتساعد على تعزيز المناعة، إذا كنت تبحث عن بديل صحي للملح، فعليك بالتأكيد اختيار الليمون، حيث يمكن للعصير والقشر إضافة نكهة حمضيات لذيذة إلى طعامك.
 
قلل الملح وابحث عن البدائل الصحية
قلل الملح وابحث عن البدائل الصحية

 


بدائل الملح

اضرار الملح

قشر الليمون

الثوم

البصل البودر

الفلفل الاسود

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