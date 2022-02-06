النظام الغذائي للسكتة الدماغية.. تجنب الإفراط فى الملح واحرص على البروتين

كتبت مروة هريدى

السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، وهناك أنظمة غذائية معينة يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، وعلى العكس، هناك أطعمة أخرى تزيد من مخاطر الإصابة بهذه الحالة، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".

من المهم معرفة عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، واتباع توصيات طبيبك واعتماد أسلوب حياة صحي، فهي أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من السكتة الدماغية، حيث تعتمد الأعراض التي تشعر بها على الجزء المصاب من دماغك ومدى الضرر اللاحق به، لحسن الحظ، قد تتمكن من تقليل المخاطر من خلال تبني عادات نمط حياة صحية معينة.

وفقًا للخبراء فإن هناك ثلاثة أطعمة يجب الحد منها للوقاية من مخاطر السكتة الدماغية، وهي الدهون المتحولة وملح الطعام واللحوم المصنعة، وإذا كان لابد من تناولها، فافعل ذلك كعلاج عرضي، عن طريق تحديد مقدار ما تأكله على جزء صغير، حيث يقول الخبراء، إن أفضل شيء يمكنك القيام به هو إجراء مقايضات صغيرة وتغيير طريقة تناولك للطعام.

ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أيضًا على ضرورة تجنب هذه الأطعمة الثلاثة، بأي ثمن، لأنها تسبب التهابات في الجسم وهي مسئولة عن سلسلة كاملة من الأمراض مثل السمنة والسكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان ومرض الزهايمر.

فيما يلى.. نصائح لإتباع نظام غذائى صحى للوقاية من خطر الإصابة بسكتة دماغية:

- تشير الجمعية الخيرية إلى أن جسمك يحتاج إلى كميات صغيرة من البروتين يوميًا، والذي يوجد في اللحوم والأسماك والفول والبقول ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والبيض

- قلل من تناول اللحوم الحمراء المشبعة ومنتجات الألبان والجبن والسكر والشوكولاتة المشبعة بكميات كبيرة.

- استخدم اللحوم الحمراء العضوية التي تتغذى على العشب قدر الإمكان على أن تتناولها مرة أو مرتين في الشهر

بشكل عام، يعتبر اتباع نظام غذائي غني بالأسماك واللحوم الخالية من الدهن والحبوب الكاملة والعدس والزيوت غير المكررة والمكسرات والبقوليات والكثير من الخضر الورقية الداكنة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات الملونة المختلفة سيضمن أن قلبك وعقلك وأمعائك في حالة ممتازة، لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وأوميجا 3 و6 وفيتامينات ب وبيتا كاروتين الضروري لصحة القلب والأوعية الدموية.