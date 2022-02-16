10 معلومات عن قافلة جامعة الإسكندرية لقرية العلا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلقت جامعة الإسكندرية قافلة ضمن سلسلة القوافل المجتمعية التي تطلقها الجامعة ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك برعاية ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

وشملت القافلة عدد من الجوانب يلقى "اليوم السابع" الضوء عليها فى قضية ابو العلا ضمن خطة تطوير قرى حياه كريمة بالإسكندرية.

1- اهتمت بالجانب الزراعى بتنفيذ عدد من الأنشطة وورش عمل عن المبيدات الزراعية وتقنين استخدامها، والتعريف بأسماء المبيدات والمقاومة الحيوية ومقاومة الحشائش.

2- كما شملت التعريف بأمراض النبات التى تعانى منها المنطقة.

3- كما تم عقد ورشة عمل عن تسمين الدواجن مع المزارعين والمنتجين لدجاج التسمين.

4- تقديم استشارات لبعض المزارعين والمنتجين لمشاريع تسمين الدواجن.

5- ورشة عمل عن دورة تسمين الدجاج الأبيض.

6- ورشة عمل عن المشاريع الصغيرة عن منتجات الالبان وتم الرد على بعض الاسئلة والمناقشات عن منتجات الالبان.

7- ورشة عمل عن المشاريع الزراعية المختلفة والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية المتاحة للمنطقه مثل الطماطم وبنجر السكر وغيرها من المنتجات الزراعية وعمل صلصة الطماطم والطماطم المجففة.

8- وعن الجانب البيطرى تم الكشف على عدد كبير من الحيوانات من ماشية واغنام وخيول ودواجن من جانب اساتذه الطب البيطرى.

9- تشخيص وعلاج العديد من الامراض الباطنة ومشاكل نقص الخصوبة وتشخيص الحمل وإجراء عدد من العمليات الجراحية البيطرية.

10- عقد امتحان فوري لأهالي القرية لمحو الأمية.