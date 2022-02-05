إقبال خريجي جامعات الإسكندرية والأزهر لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. صور

كتب - أحمد عبد الهادى

استمر خريجي كليات الإسكندرية وجامعة الأزهر فرع دمنهور وكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي، في التوافد على مجلس الدولة، لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من دفعة 2021، من الذكور والإناث لأول مره في تاريخ مجلس الدولة، وذلك الموعد المحدد للجامعات من إدارة مجلس الدولة.

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.