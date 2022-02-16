وزير الأوقاف يستقبل نائب مفتى كازاخستان

كتب على عبد الرحمن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلا من أرشات أولغار نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان، والدكتور خيرت قرمان نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بجمهورية كازاخستان.

وخلال اللقاء قدم أرشات أولغار نائب المفتي العام بجمهورية كازاخستان شكره الكبير لمصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا دور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الارتقاء بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وأن وزارة الأوقاف لها فضل عظيم في نشر الثقافة الإسلامية في العالم كله.

كما أكد الدكتور خيرت قرمان نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بجمهورية كازاخستان أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان منارة علمية وسطية بدعم كبير من وزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الجامعة المصرية بكازاخستان في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأهدى وزير الأوقاف الضيوف نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.