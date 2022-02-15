اليوم السابع
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وزير الأوقاف لنظيره السعودي: نعمل بلا جهد لإخراج كفاءات قادرة على النهوض بالعمل الدعوي

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:14 م
وزير الأوقاف لنظيره السعودي: نعمل بلا جهد لإخراج كفاءات قادرة على النهوض بالعمل الدعوي وزير الأوقاف ونظيره السعودى
كتب على عبد الرحمن

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التقي وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء 15/ 2/ 2022م  قبل مغادرته للقاهرة عائدًا إلى العاصمة السعودية الرياض.
 
وخلال اللقاء أكد  محمد مختار جمعة أن وزارة الأوقاف المصرية، تعمل بلا كلل أو ملل في عمل دؤوب، لإخراج كفاءات قادرة على النهوض بالعمل الدعوي ،  من خلال التأهيل والتدريب المستمر والدورات المتقدمة والمتخصصة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، حيث يدرسون فيها علوم اللغة العربية ودورات الحاسب الآلي إلى جانب المكون الشرعي والثقافي ، ويقوم بالتدريس في هذه الدورات علماء متخصصون في جميع المجالات ، كما أننا نقوم بإعداد اختبارات دقيقة لا يجتازها إلا المتفوقون.
 
من جانبه هنأ الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، الدكتور  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على نجاح المؤتمرات الثلاثة ، مؤكدًا أن هذا دليل توفيق من الله (عز وجل) ، واصفًا إياه بأنه في جهاد مستمر ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تحمل هذه المسئوليات الجسام.
 
كما التقى وزير الأوقاف اليوم، أيضًا عددًا من الوزراء والعلماء، المشاركين في المؤتمر قبل مغادرتهم القاهرة، حيث التقى كلا من وزير الشئون الدينية، بدولة باكستان ووزير الأوقاف الفلسطيني، والشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك حمد آل خليفة للحوار، بدولة البحرين، حيث تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون المشترك، وقد أشاد الجميع بحفاوة الاستقبال ودقة التنظيم والنجاح المبهر للمؤتمرات الثلاثة التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 12  إلى 14 فبراير 2022.

وزير الاوقاف

الشئون الاسلامية

السعودية

اخبار مصر

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