واشنطن: روسيا تشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية هجومها على أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتلق أى رد من روسيا حول خطاب الضمانات الأمنية الذى قدمناه، موضحة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن سيبحث مع قادة الاتحاد الأوروبي الأزمة الأوكرانية .

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى، أن روسيا تشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية هجومها على أوكرانيا، متابعة: روسيا تنشر خطابات زائفة كذريعة للهجوم على أوكرانيا.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: يوجد ادعاءات زائفة بهجمات عسكرية أوكرانية على إقليم دونباس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتونى بلينكن سيشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، وسيؤكد دعم واشنطن لسيادة أوكرانيا، موضحة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه أن يأمر بغزو أوكرانيا فى أى لحظة.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: لم نر أي جهود روسية لخفض التصعيد على الحدود الأوكرانية، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: لم نتلق أي رد من روسيا حول خطاب الضمانات الأمنية الذي قدمناه.