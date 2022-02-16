نقيب المهندسين يستعرض إنجازات النقابة خلال مؤتمر فى نادى المقاولون

كتب سيد الخلفاوى

بدأ منذ قليل المؤتمر الانتخابى للمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ، بنادى المقاولين العرب، بحضور المهندس هشام ابو سنة رئيس النقابة بالقاهرة، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك بالتزامن مع استعدادات النقابة لانتخابات 2022 المقرر إجراؤها 25 فبراير القادم.

وقال المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، إن نقابة المهندسين هدفها خدمة المهندس، معلنا دعمه للمهندس هانى ضاحى، معبرا عن شكره لتحمله المسئولة، مشيرا إلى أن دعم المهندس هانى ضاحى جاءات من تاريخه المشرف.

المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، قال إنه يكن كل الاحترام والتقدير للمهندسين، وأن النقابة شهدت أعمالا كبيرة الفترة الماضية انعكست على عودة قوة النقابة مرة أخرى، مشيرا إلى أن النقابة العامة قدمت الكثير للمهندس، بقيادة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين.

وأضاف أبو سنة، أنه تم استعادة الأراضى التى تم سحبها بمناطق القاهرة الجديدة وغيرها وتم توفيق الأوضاع مع وزارة الإسكان، ويوم الجمعة سيتم افتتاح الملاعب وعدة منشآت بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نادى أبو الفدا لم يتم ترخيصه منذ فترة، وكان سيتم سحبه، ولكن نجحنا فى ترخيصه وتوفيق اوضاعه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم التعاقد لتنفيذ النادى ليكون مكان مميز للمهندسين على النيل، ليتم افتتاحه فى شهر يونيو المقبل.

ولفت إلى أنه تم التعاقد لتطوير نادى المهندسين بالقاهرة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه، أما نادى حلوان كان سيباع ولكن فى الجمعية العمومية قررنا اعادة تطويره، وخلال ايام سيتم افتتاحه، وسيفتخر المهندس بدخوله.