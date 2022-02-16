اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب المهندسين: شغلنا مشاريعا متوقفة وحققنا فائضا كبيرا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:37 م
نقيب المهندسين: شغلنا مشاريعا متوقفة وحققنا فائضا كبيرا هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، ان اول تجربة له لقيادة النقابة كانت صعبة، مشيرا الى النقابة بها زيادة يمكن الصرف بها على الانشطة الخاصة بالمهندسين، والاستثمار بها، لافتا الى ان النقابة كانت بها مشاريع كثيرة متوقفة وكان هناك تحديات كبيرة امامنا.
 
وأضاف نقيب المهندسين خلال المؤتمر الانتخابى بنادى المقاولون العرب، المنعقد الان، ان النقابة واجهت كل التحديات وحققت زيادة ايرادات مع زيادة الانفاق على المشروعات، مشيرا الى مهندسين مصر مشاركين اساسيين فى المشروعات القومية بدعم القيادة السياسية.
 
واوضح ضاحى ان النقابة مشاركة فى عدد من الشركات الكبيرة وتم زيادة الاستثمارات فى هذه الشركات، كما تم الدخول فى مشاريع الاسكان الجديدة وسيتم طرح عدد من الوحدات للمهندسين فى الفترة القادمة.
 
وتابع: نحصل على اعلى عائد من شهادات الادخار، وحققنا فائض بالنقابة، لافتا الى النقابة كل عام تحقق فائض كبير وهذا العام الفائض سيتخطى مليار جنيه، مشيرا الى ان كل المحافظات شهدت مشاريع للنقابة وتلقت دعم من النقابة العامة.
IMG20220216131516
 

 

IMG20220216130018_01
 

 

IMG20220216130020_01
 

IMG20220216123910
 

 

 


نقيب المهندسين

نقابة المهندسين

المهندسين

نادي المقاولون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة