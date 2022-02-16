اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:22 م
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نتيجة الإعدادية.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 89.4%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:22 م
نتيجة الإعدادية.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 89.4% الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية" للعام الدراسي 2021/ 2022 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 89.4%  وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية المهنية 92.7%

يذكر بأن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام بلغ  121 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بالصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” بمحافظة الدقهلية، أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات.

 


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