نتيجة الإعدادية.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 89.4%

الدقهليه شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية" للعام الدراسي 2021/ 2022 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 89.4% وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية المهنية 92.7%

يذكر بأن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 121 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بالصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” بمحافظة الدقهلية، أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات.