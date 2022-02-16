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محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:47 ص
محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76% المحافظ يعتمد النتيجة
البحيرة - ناصر جودة

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اعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2021/2022 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 76%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 115826 طالبا وطالبة، حضر منهم 115269 طالبا وطالبة، ونجح منهم 87477 طالبا وطالبة.
 
كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99%، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم 4501 ونجح منهم 4451 طالباً وطالبة.
 
وفي ذات الصدد اعتمد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم 37  طالب وطالبة حضر منهم 36  طالب وطالبة ونجح منهم 36 بنسبة نجاح 100%.
 
هذا ويتقدم اللواء، هشام آمنة - محافظ البحيرة ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح وسيتم  بعد قليل رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة .
 
 
 
 
 
 

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

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