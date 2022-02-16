"ناشيونال إنترست": الأسطول السادس الأمريكى يحشد أضخم قوة بحرية منذ 2018

وكالات

قالت مجلة أمريكية، إن المدمرات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة عمليات الأسطول السادس في أوروبا هدفها تعزيز قدراته العسكرية، مشيرة إلى أنها أضخم عملية حشد للوحدات البحرية في تلك المنطقة منذ 2018.

وأوضحت "ناشيونال إنترست" في تقرير عن عملية الحشد الأمريكية، نشرته الثلاثاء، أن حجم الحشود العسكرية التي تعمل في منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لحلفاء أمريكا.

ولفتت المجلة إلى أن المدمرات التي تم إرسالها إلى منطقة عمليات الأسطول السادس من فئة "أرلي بيرك"، وأنها تعمل في مسرح العمليات الأوروبي التابع للأسطول السادس لدعم مهام حلفائها في حلف الناتو.

وأوضحت المجلة أن المدمرات الأربع غادرت موانئها في فيرجينيا وفلوريدا في يناير الماضي، مشيرة إلى أن واشنطن أعلنت أن تلك العملية لا تمثل ردا على التصعيد مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت المجلة أن المدمرات الأربع ستعمل تحت قيادة الأسطول السادس الأمريكي الموجودة في نابولي في إيطاليا.

وتمتلك المدمرات الأربع أنظمة دفاع جوي متطورة مصممة للتصدي للصواريخ الباليستية، وستقوم بدعم مهام 4 مدمرات أخرى طراز "ايجيس" للدفاع الصاروخي موجودة في منطقة عمليات الأسطول السادس في إسبانيا، إضافة إلى حاملة الطائرات "هاري ترومان" والقوة المرافقة لها.