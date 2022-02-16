اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:08 ص
أكرم القصاص
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ممثل تحالف دول الساحل الأفريقى يشيد بجهود بنين فى مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:00 ص
ممثل تحالف دول الساحل الأفريقى يشيد بجهود بنين فى مكافحة الإرهاب قوات دول الساحل - أرشيفية
ا ش ا

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عقد الممثل السامي للتحالف من أجل دول الساحل، دجيمي أدوم، جلسة مباحثات مع رئيس بنين، باتريس تالون، ووزير الخارجية أورلين أجبينونشي، التي تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في البلاد وسبل تعزيز مكافحة الإرهاب.
 
وأوضح الحساب الرسمي للممثل السامي للتحالف من أجل الساحل على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"، الثلاثاء، أن اللقاء بين الجانبين سلّط الضوء على قضايا الأمن والاستقرار وتعزيز الحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة، فيما رحب الممثل السامي بجهود بنين في تعزيز أمن المنطقة إزاء التهديدات المتنامية.

رئيس بنين

دول الساحل

الساحل الافريقى

اخبار العالم

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