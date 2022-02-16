محافظ الدقهلية يستقبل فريق الكونغ فو بنادى اتحاد المنزلة قبل السفر لروسيا

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فريق نادى اتحاد المنزلة الرياضى ممثل المنتخب الوطنى المصرى للكونغ فو فى بطولة العالم للكنغو فو بروسيا، والمقرر انعقادها الأسبوع المقبل، حيث يعد الفريق الوحيد على مستوى مصر الممثل لها فى بطولة العالم.

جاء ذلك بحضور الكابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للكنغو فو، والمحاسب علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والكابتن نصر ابراهيم مدرب فريق اتحاد المنزله للكنغو فو.

وقال "مختار" كل الدعم والتقدير لأبطال مصر فى مهمتهم الوطنية، وننتظر منكم أن ترفعه راية مصر عالية خفاقة فى المحافل الرياضية الدولية وأن تعود إلى ارض الوطن حاملين راية النصر والفخر والعزة لمصرنا الحبيبة.

وأكد المحافظ على أن الدقهلية دائما ما يخرج منها العظماء فى كافة المجالات الدينية والسياسية والثقافية والرياضية الذين سجلوا اسم مصر بحروف من نور فى سجل التاريخ فهى عاصمة مصر الطبية ومحافظة المبدعين.