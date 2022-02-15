تشكيل لجان لإجراء تحاليل تعاطى المخدرات بديوان عام محافظة الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

بدأت لجان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الثلاثاء، أعمالها فى إجراء التحاليل عن تعاطي المخدرات للعاملين بديوان عام محافظة الدقهلية، فى مختلف الإدارات والوحدات الخدمية داخل ديوان المحافظة وذلك للكشف عن تعاطي المخدرات واعداد التقارير اللازمة بنتائج التحاليل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإدارى بجميع المصالح الحكومية، وذلك من خلال خطة وجدول زمني محدد ليشمل إجراء التحاليل لكافة العاملين بالمصالح وجميع الوظائف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وكافة مديريات الخدمات، حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات.

هذا وقد تشكلت لجان العمل للتحاليل المشار إليها برئاسة الدكتور ياسر بيومي عضو الطب الشرعي بوزارة العدل وعضوية محمد أبو شعيشع وأعضاء اللجنة من وزارة الصحة وبإشراف ومتابعة الدكتور عمرو عتمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.