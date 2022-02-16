محافظ الإسكندرية يعلن تقديم خدمة سياحية جديدة عبر الموقع الإلكترونى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قامت بتقديم خدمة جديدة عبر الموقع الإلكترونى لها: www.catr.gov.eg ،وهى توفير بيانات الفنادق التى تقع تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على مستوى جميع أحياء الاسكندرية وذلك بعد اعتماد قائمة اسعار هذه الفنادق، ويبلغ عدد الفنادق المسجلة على الموقع 75 فندقا، حيث يتمكن أى زائر من التعرف على أسعار الفنادق و الخدمات التى يقدمها وموقع الفندق، كما يمكنه التواصل مع ادارة الفندق، وفى حالة وجود أى شكوى من الفندق يتم التواصل مع الادارة المركزية للتحقق من الشكوى والتعامل معها.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على تقديم خدمات مميزة لزوار الإسكندرية، للتمتع بها أثناء فترة اقامتهم، مشيرا إلى أن المدينة تمتلك العديد من عناصر الجذب السياحى خلال جميع فصول العام، كما ان المحافظة تعمل على احكام السيطرة على الاسعار سواء فى الفنادق او المنشآت العامة (كافيهات- مطاعم- محال- مقاهي) لمنع استغلال المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الفنادق التى تشرف عليها الإدارة منها فنادق لها أصول تاريخية وذات طابع معمارى عريق ومميز، ومنها ما يقع على الكورنيش، ومنها ما هو فى مناطق تجارية شهيرة مما يتيح مجالات اختيار أكبر لجميع زوار الإسكندرية، لافتا بأن البيانات الموضحة عبر الموقع الالكترونى للإدارة شاملة اسم الفندق وعنوانه، واسعار الاقامة وصور للفنادق من الداخل، كما أن الموقع يتيح للزوار موقع الفنادق حتى يتثنى للزوار الوصول إلى الفنادق بسهوله ودون الحاجة إلى السؤال.

وأكد رشاد؛ ان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بدورها الرقابى لإحكام السيطرة على الأسعار المعمول بها بالكافيتريات والمطاعم والفنادق مع تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد المنشآت المخالفة وتحويلها للنيابات المختلفة، لافتا بان الادارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg ، وتطبيق الادارة على Google play وكذلك app store.