السياحة والمصايف بالإسكندرية: التفتيش على 607 محال عامة بـ75 حملة فى شهر

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكثيف حملات الرقابة علي الكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت العامة المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 75 حملة بنطاق جميع الاحياء خلال الشهر الماضي تم خلالها المرور على 607 منشأة عامة (مطاعم-كافيهات-مقاهي-حلواني) وقد تم مراجعة قوائم الاسعار وتبين أن عدد المنشآت الملتزمة بقائمة الاسعار هو 166 منشأة، أما عدد المنشأت ثبت من خلال المرور انها مخالفة لكنهم قاموا بتصحيح أوضاعهم وتجديد قوائم الاسعار 248 منشأة.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد؛ إنه تم تحرير 193 محضر للمنشآت المخالفة، منها 139 محضر لقيام المنشاة ببيع أصناف دون مراجعة واعتماد الإدارة العامة للسياحة، و 51محضر بيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الإدارة، و 3محاضر لعدم إعلان المنشاة عن قائمة أسعارها المعتمدة من الإدارة.

و أكد رشاد؛ أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى انه تم التعامل مع 90 شكوى واردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد التحقق من صحتها وتحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة لقوائم الاسعار المعتمدة، مشيرا إلى ان الادارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ، وتطبيق الادارة علي Google play وكذلك app store.