محافظ أسوان يشدد على إخلاء وحدات سكنية تم الاستيلاء عليها بالصداقة القديمة

أسوان – عبد الله صلاح

إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الدورية بقاعة عروس النيل، حيث إستمع لشكاوى ومطالب حوالى 35 مواطن ومواطنة، وشهد اللقاء العديد من المطالب الخاصة بالحالات الإنسانية والمرضية، بالإضافة إلى المطالب الجماهيرية العامة.

وشدد محافظ أسوان على حصر جميع الوحدات السكنية والبلوكات التي شهدت إستيلاء بعض الخارجين عن القانون عليها بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة تمهيداً للتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنظيم حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإخلاء الإدارى لها.

وخلال اللقاء الجماهيرى إستجاب اللواء أشرف عطية لبعض الحالات الإنسانية والمرضية سواء بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات جراحية ضرورية، وصرف أدوية مجانية أو تسهيل الإجراءات الخاصة بصرف معاشات المعاقين وتكافل وكرامة والتضامن الإجتماعى، علاوة على رفع كفاءة أحد المنازل التي تعرضت لحريق بمنطقة الحكروب مع توفير مسكن مؤقت لحين جاهزية منزلهم، موجهاً لتوفير فرصة عمل ومأوى لأحد كبار السن بعد إعاقة أولاده له ، بجانب توفير فرصة عمل ومسكن بحى السلام لأحد الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير جهاز تعويضى له بالتنسيق مع جميعة المحاربين القدماء، وأيضاً صرف أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات من الأسر الأكثر احتياجاً .