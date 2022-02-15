اليوم السابع
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محافظ أسوان: تسليم المنازل المتضررة من السيول للأهالى بنهاية مارس بعد ترميمها

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:04 ص
محافظ أسوان: تسليم المنازل المتضررة من السيول للأهالى بنهاية مارس بعد ترميمها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
إبراهيم حسان

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أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن سعادته بتسليم 20 منزلا بنجع البسطامى الفوقانى بقرية الكوبانية من إجمالى 468 منزلا تم الانتهاء منها وتسليمها بالمناطق والقرى الأخرى على مراحل، بعد تعرضها للسيول فى الفترة الماضية.

 

وقال أشرف عطية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، أن ما حدث فى أسوان بمثابة ملحمة كبيرة، ولعل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لمحافظة أسوان، رفعت من معنويات الجميع بالمناطق المتضررة من السيول.

 

وأضاف محافظ أسوان: "عملنا خطة فعلا وكان هناك منازل منهارة انهيار كامل، وعدد المنازل المضارة 1135 منزل ما بين انهيار كامل وجزئى، وتم تسكين 468 منزل بواقع 450 أسرة للأهالى، واليوم سلمنا 20 منزلا".

 

وأشار إلى أهمية التشارك مع المجتمع المدنى فى إعادة تأهيل المنازل للأهالى، مؤكدا: "بنهاية شهر مارش سوف نسلم جميع المنازل المتضررة من السيول للأهالى، الذين شعروا اليوم بفرحة كبيرة للغاية".


اللواء أشرف عطية

محافظ أسوان

المنازل المتضررة بالسيول

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