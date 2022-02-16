لا تبحث عن فقدان الوزن السريع قد يكلفك صحتك.. اعرف الطرق الصحية للريجيم

كتبت فاطمة خليل

قد تسبب أنظمة فقدان الوزن السريعة مخاطر صحية عديدة، لذا ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن أنظمة الدايت السريعة التى تساعد فى إنقاص الوزن فى وقت قصير، لأن لها آثار ضارة فيما بعد، كما أنك قد تكتسب الوزن مرة أخرى بصورة أكبر مما كنت عليه، وفى هذا التقرير نتعرف على الطرق الصحية لفقدان الوزن ومخاطر الدايت السريع، بحسب موقع "Health".

ما الطريقة الصحيحة لفقدان الوزن؟

يعد تناول البروتين اليومى الكافى أمرًا ضروريًا من خلال نظامك الغذائى، حتى لا يكون هناك فقدان زائد فى كتلة العضلات.

معظم الناس يتبعون حمية غذائية سريعة، وبالتالى ينتهى بهم الأمر بالمشاكل الصحية بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الدهون، فإن فقدان الوزن بمقدار 2-3 كجم كل شهر هدف جيد.

وفيما يلي بعض النصائح لفقدان الوزن بشكل صحي:

1. يجب أن يشمل النظام الغذائي على العدس والفول ومنتجات الألبان قليلة الدسم وبياض البيض واللحوم الخالية من الدهون.

2. تجنب الأطعمة المقلية والسكر تمامًا.

3. تناول الخضار أو السلطات مع تتبيلة قليلة الدسم.

4. رطب نفسك جيدًا واشرب الماء والسوائل.

5. تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، إذا لزم الأمر.

6. يجب دائمًا الإشراف على عملية فقدان الوزن الخاصة بك من قبل اختصاصي تغذية.

مخاطر صحية يسببها فقدان الوزن السريع

يخضع جسمك لعدة تغييرات، في حالة فقدان الوزن السريع:

1. تساقط الشعر:

يفقد معظمنا نحو 50-100 شعرة يوميًا، لكن حال فقدان الوزن الشديد، قد يكون الأمر أكثر حدة، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية يحدث هذا بسبب نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك والبروتين.

2. التهيج

فقدان الوزن السريع قد يجعلك تشعر بعدم الارتياح الشديد، وهذا بدوره يجعلك تشعر بالانزعاج قد يكون هذا إلى حد كبير بسبب القيود الشديدة على الكربوهيدرات في نظامك الغذائي، وأيضًا لأنك تحرم نفسك من الأطعمة المفضلة لديك ، مما يكون له تأثير نفسي.

3. عدم التوازن في المعادن:

يمكن أن يؤدي فقدان الكثير من الوزن إلى اختلال توازن المعادن في جسمك، وحال حدوث شيء ما في جسمك فقد يتسبب ذلك في عدم انتظام ضربات القلب والنوبات وضعف العضلات.

4. يمكن أن تتأثر الدورة الشهرية

يمكن أن يؤدى فقدان الوزن الشديد إلى تغيير هرموناتك، والتأثير على دورتك الشهرية، وقد تتعطل الدورة الشهرية.

جراحة السمنة علاج آمن وفعال للأشخاص، حال وجود حالات صحية أساسية أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفس أثناء النوم.

في مثل هذه الحالات، ينصح بالجراحة حتى فى الوزن المنخفض، ونظرًا لأن جميع المرضى يخضعون للإشراف الدقيق، فإن فقدان الوزن بعد جراحة السمنة يكون تدريجيًا ولا يُسمع عن نقص التغذية فى هؤلاء المرضى.