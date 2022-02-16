شروط جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الإسكندرية.. اعرفها

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه ‎إتساقا مع المكانة التى يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس فى المجتمع وتعزيزا للقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، ولما كان شعار الجامعة هو الحفاظ على هيبة وكرامة ورفعة شأن أساتذتها.

ومن منطلق حرصها على تجنب مظنة المحاباة أو المجاملة لدى اتخاذ التوصيات فى لجان المناقشة والحكم على رسائل الماچستير والدكتوراه، يحظر السماح للطلاب أصحاب هذه الرسائل إقامة أى نوع من أنواع الاحتفال داخل كليات ومعاهد الجامعة عقب حصولهم على الدرجة العلمية، كما أكد الغندور على ضرورة وضع أشكالا جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وتغيير الشكل النمطى للرسائل العلمية التقليدية.

كما أشار إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة للشكل الجديد للرسالة تقوم الجامعة حاليا بدراستها، لكى يتم نشر الأبحاث فى المجلات والدوريات العلمية وزيادة الإنتاج العلمى للجامعة وذلك للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية، وتقليل التكلفة على الطلاب، فضلاً عن توفير الجهود عن كاهل الأساتذة المشرفين، مع الإبقاء على الشكل القديم فى الكليات التى لا يناسب برامجها مع الشكل الجديد.

كما طالب الغندور، وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، بضرورة حصر مشاكل الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة وإيجاد حلول واقعية وملموسة لتذليل كافة العقبات أمام طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.