سلفاكير يبحث مع دقلو سبل تطوير العلاقات بين السودان وجنوب السودان

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بحث رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، في جوبا، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي ، أن اللقاء حضره كل من مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، ووزير شؤون الرئاسة برنابا بنجامين، ومن الجانب السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف، واللواء الركن محمد علي أحمد صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وسفير السودان لدى جوبا جمال مالك.

وأكد وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان - في تصريح صحفي - أن اللقاء كان إيجابيًا وعبر عن مستوى الأخوة والصداقة التي وصل إليها البلدان، موضحًا أن اللقاء ناقش سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، إلى جانب مسار السلام في السودان.

وأوضح أن رئيس جمهورية جنوب السودان، أكد أهمية أن تتولى قيادة الدولتين معالجة المشاكل الداخلية في إطار البيت الواحد.