اليوم السابع
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خارجية روسيا ساخرة من حرب أوكرانيا: أبلغونا بموعد الغزو لننظم إجازاتنا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:21 ص
خارجية روسيا ساخرة من حرب أوكرانيا: أبلغونا بموعد الغزو لننظم إجازاتنا ماريا زاخاروفا
وكالات

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في نبرة ساخرة، طلبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من "وسائل التضليل الإعلامي الغربية" أن تحدد موعدا "للغزو الروسي" لأوكرانيا بالنسبة للعام المقبل.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في موقع "تيليجرام" قائلة: "طلب موجه إلى وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية، بلومبيرج ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها، أعلنوا الجدول الزمني لـ"غزونا" للعام المقبل. نود أن نخطط لإجازاتنا!".

وحسب موقع روسيا اليوم، كانت عدة وسائل إعلام غربية  قد روجت لكذبة "الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا، وحدد بعضها ساعة الصفر يوم 15 فبراير وبعضها الآخر يوم 16 فبراير.

 


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الغزو الروسى لأوكرانيا

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