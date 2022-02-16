"حماية المستهلك" يضبط أكياس دم وبلازما غير صالحة للاستخدام فى سوهاج

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك، شن حملات رقابية في العديد من المحافظات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير (286 محضرا) وبيانها كالتالي :

فرع القليوبية :

في إطار المراقبة على الأسواق ومتابعة الأوكازيون، تم تحرير عدد 30 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم إصدار فواتير قانونية .



فرع المنوفية:

ضبط مخزن لقطع غيار السيارات في حيازته عدد 3100 علبة دريكسيون ، عدد 3000 رداخ بنزين، عدد 1000 مرشح وقود وعدد 300 بلية عجل غير مدون عليهم بيانات باللغة العربية بالإضافة إلي ضبط محل فلاتر مياه بحيازته عدد 1300 شمعة فلتر وعدد 17 فلتر مياه مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات باللغة العربية وليس لها فواتير داله على مصدرها تم تحرير عدد (11 محضرا) لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم إصدار فواتير ، وعدم الإعلان عن الأسعار والإعلان عن تخفيضات وهمية.



فرع كفر الشيخ :

تم شن ثلاث حملات في نطاق المحافظة واستهدفت عدد من المحلات التجارية بمختلف الأنشطة وتم تحرير عدد 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ومخالفة عدم الحصول على تراخيص الأوكازيون .



فرع جنوب سيناء :

تم المرور على 13 منشأة تجارية وتحرير عدد 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ، وبيع بأزيد من السعر المعلن وسلع مجهولة المصدر .

فرع الدقهلية :



تم ضبط عدد مصنعين لإعادة تدوير البلاستيك بحيازتهم كمية كبيرة من حبيبات البلاستيك وعدد طن بودرة بلاستيك معبأ داخل شكائر غير مدون عليها أي بيانات ، بالإضافة إلي ضبط مصنع مواسير بلاستيك بدون ترخيص وبحيازته عدد 3 طن خامات مجهولة المصدر، كما تم ضبط محل لبيع الأدوية البيطرية وأخر لتجارة الأعلاف وذلك لحيازتهم عدد 17 عبوة أدوية منتهية الصلاحية و 3 طن أعلاف مجهولة المصدر .



تم تشميع مركزين واحد للصحة النفسية وعلاج الإدمان والآخر لتأهيل الإصابات وذلك لعدم وجود ترخيص، وتحرير عدد (80 محضرا) لعدم وجود تصريح بالاوكازيون الشتوي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.



فرع الإسماعلية :



تم تحرير 22 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون ، وعدم حمل شهادات صحية ولافتة بدون لغه عربية.



فرع البحيرة :

ضبط كميات من العلف الحيوانى مجهول المصدر وتم إغلاق عدد 5 منشئات طبية بدون ترخيص بالإضافة إلي ضبط 43 شيشة بداخل عدد 3 مقاهى مخالفة لقرار معالى السيد رئيس الوزراء لمنع تفشى جائحة كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية.



كما تم تحرير عدد 29 محضر لمحلات تجارية لمخالفة لقانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية لجمهور المستهلكين.



فرع الفيوم :

تم ضبط عدد سبع منشآت طبية غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات الصحية والسلامة والجودة بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار ،كما تم تحرير عدد 33 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية وذلك لمخالفة الإعلان عن الأوكازيون الشتوي بدون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك ، وعدم إصدار فواتير قانونية .



فرع أسيوط :

تم ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي تحرير عدد64 محضر وإنذار ومذكرة غلق وشهادات صحية.



وفى فرع سوهاج، تم ضبط عدد من المنشآت الطبية لحيازتهم أدوية منتهية الصلاحية، وأكياس دم وأكياس بلازما غير صالحة للاستخدام الآدمي ووجود غرف عمليات بدون ترخيص وعدم إتباع إجراءات مكافحة العدوي وعدم وجود عقد نفايات طبية ساري، بالإضافة إلى تحرير عدد 20 محضرا لمنشآت تجارية وطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وإقامة أوكازيون بدون ترخيص .