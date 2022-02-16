حسناوات على موعد مع الحرب.. العنصر النسائى حاضر فى الجيشين الروسى والأوكرانى

كتب محمد جمال

وسط جو من التوتر الشديد بين موسكو وكييف، ووسط أنباء متضاربة حول موعد بدء الغزو الروسى لأوكرانيا حتى يومنا هذا، وفى وسط هذا الصراع، يبرز دور العنصر النسائى فى جيشى البلدين، وبعيدا عن أخبار الصراع ومتى ستندلع الحرب بين الدولتين، فقد حرصت الدولتين الجارتين على إبراز أهمية دور المرأة فى الخدمة الوطنية بالبلدين من خلال التركيز على دورها في الجيش ومهمة الدفاع عن أرض الوطن.

وعرضت "وكالة ستيب الإخبارية" صوراً مختلفة تظهر بوضوح الاعتماد على العنصر النسائي فى جيشى البلدين.



العنصر النسائى بجيشى روسيا وأوكرانيا



العنصر النسائى فى الجيش الروسى



العنصر النسائي بجيش أوكرانيا



العنصر النسائي بجيش روسيا



العنصر النسائي فى الجيش

ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى لا يزال يقف بحزم مع أوكرانيا في أزمتها الأخيرة مع روسيا، معتبرةً فكرة أن يقرر الكرملين ما يحتاجه الأوكرانيون غير مقبوله إطلاقا بالنسبة لأوروبا.

وقالت فون دير لاين - في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي - إن أوكرانيا قطعت شوطا طويلا في مكافحة الفساد وإعادة بناء بنيتها التحتية، وخلق وظائف جديدة لشبابها الموهوبين، وذلك بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على آخر عدوان روسي ضد أراضيها، ورافقها الاتحاد الأوروبي في ذلك بحشد أكبر حزمة دعم في تاريخنا، بالطبع يعرف شعب أوكرانيا أن ديمقراطيته لا تزال بها بعض العيوب والقضايا التي يجب التعامل معها، لكن أوكرانيا اليوم هي دولة أقوى وأكثر حرية وأكثر سيادة مما كانت عليه في عام 2014، وهذا هو بالضبط سبب تهديد الكرملين لها مرة أخرى.

وأضافت فون دير لاين، حسبما نقلت المفوضية عبر موقعها الرسمي ،أن الأزمة الراهنة تتعلق بأوكرانيا وأكثر من ذلك، فهي تتعلق بما يعنيه أن تكون دولة ذات سيادة ومستقلة وحرة في القرن الحادي والعشرين. ويتعلق الأمر بحق كل فرد في أن يعيش متحررا من الخوف، وبحق كل بلد في تقرير مستقبله.