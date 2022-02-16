"تعليم دمياط" تشارك فى مبادرة "شجرة تساوى حياة" ضمن "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

شاركت مديرية التربية والتعليم بدمياط فى مبادرة (شجرة تساوى حياة) ضمن مشروع تنمية الريف المصرى (حياة كريمة)، وبالمشاركة بين مديرية التربية والتعليم وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وحضور الدكتورة هايدى فؤاد مسئول التوعية البيئية، والدكتور محمد جبر ولؤة السبع مسؤلى الكشافة والطلائع، وأساتذة من كلية الزراعة جامعة دمياط.

شارك طلاب الكشافة والطلائع فى الندوات التى أقامتها إدارة شئون البيئة فى عدد من مراكز الشباب بقرى أولاد خلف وحجاجة والغوابين وستاد دمياط لتوعية الطلاب بأهمية الأشجار فى حفظ توازن البيئة وتجريم قطعها والتغيرات المناخية والتكيف معها.

وذلك فى إطار الجهد المبذول من الدولة للتصدى لظاهرة قطع الأشجار ذات الأعمار الطويلة بمحافظات الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط.



